Også i et interview med britiske Sky News hævdede han fredag, at håbet var, at ”operationen” vil opnå sine mål inden for de kommende dage eller en overskuelig fremtid. Han tilføjede, at håbet derudover var, at krigen ellers ville blive afsluttet ved forhandlingsbordet mellem ukrainerne og russerne.

Zelenskyj forventer stærk global reaktion

Ifølge Ukraines præsident var der tale om endnu en krigsforbrydelse af værste slags, da togstationen i Kramatorsk fredag blev angrebet. Banegården var proppet med flygtninge, der forsøgte at komme væk, da to missiler forvandlede den til et blodbad.

Ifølge guvernøren for Donetsk Oblast, Pavlo Kyrylenko, blev mindst 50 dræbt og mindst 100 såret, der blev ramt under deres flugt fra den russiske offensiv.