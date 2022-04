Ukraine: Russere ved Tjernobyl har kun et år tilbage at leve i

Ukraines udenrigsminister, Dmytro Kuleba, har tidligere advaret om, at stedet har udsat dem for farlige niveauer af stråling.

Derudover har han meldt ud, at Ukraine vil arbejde sammen med Det Internationale Atomagentur, IAEA, for at fastslå, hvad de russiske soldater gjorde, mens de havde kontrol over stedet.

- Rusland opførte sig uansvarligt i Tjernobyl på alle måder. Fra ikke at lade personalet på værket udføre deres funktioner til at grave skyttegrave i forurenede områder, har han udtalt ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Derudover må den russiske regering ”svare mødrene, søstrene og hustruerne til disse soldater på, hvorfor de tvang dem til at sætte deres liv på spil”.

Russiske soldater har bygget forsvarsværk herunder skyttegrave i Den Røde Skov. Det er den mest radioaktivt forurenede del af zonen omkring Tjernobyl. Det har Energoatom tidligere sagt ifølge Reuters.