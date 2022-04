Von der Leyen lufter EU-medlemskab under Ukraine-besøg

EU’s kommissionsformand, Ursula von der Leyen, siger under et besøg i Kyiv fredag, at besøget er udtryk for støtte til Ukraine og et ”første positivt skridt i retning af EU-medlemskab” for Ukraine.

Det skriver nyhedsbureauerne Reuters og dpa.

- Mit budskab i dag lyder, at Ukraine hører til den europæiske familie, siger von der Leyen ifølge dpa.