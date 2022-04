Finand udviser to russiske diplomater i Ukraine-strid

En lang række lande, herunder også Danmark, har udvist ansatte på de russiske ambassader i de pågældende lande.

Fredag svarer Rusland igen. Ifølge det polske udenrigsministerium udviser regeringen i Moskva 45 polske diplomater fra Moskva som gengæld for Polens beslutning om at smide russiske diplomater ud af Polen.

For to uger siden meddelte Polen, at 45 russiske diplomater vil blive smidt ud af landet.

Også to ansatte på Bulgariens ambassade i Moskva udvises, meddeler det russiske udenrigsministerium fredag.