EU har godkendt importforbud af russisk kul, træ og vodka

De 27 medlemslande nåede til enighed om pakkens hovedindhold torsdag aften. Der var dog udfordringer med at få selve aftaleteksten i hus, erfarede Ritzau. Derfor måtte medlemslandene arbejde videre med sanktionspakken i løbet af natten.

Sanktionerne har til formål at straffe Rusland for invasionen i Ukraine, der tog sin begyndelse 24. februar.

Udenrigsminister Jeppe Kofod (S) erklærer sig tilfreds med vedtagelsen af den nye EU-sanktionspakke.

- Jeg er tilfreds med, at vi indfører endnu en slagkraftig sanktionspakke, hvor nye ting kommer på bordet for at bremse den russiske krigsmaskine. Jeg har fra start kæmpet for, at vi lukker ned for Ruslands adgang til EU’s havne, og det tager vi nu det første skridt på vej imod, siger Kofod og tilføjer: