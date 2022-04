Kramatorsk har været udsat for en række angreb i denne uge, efter af de russiske styrker har trukket sig fra det nordlige Ukraine for at koncentrere sig om at vinde territorium i den østlige del af landet.

Kramatorsk har dog hidtil undgået store ødelæggelser, som det er sket i andre østlige byer som Kharkiv - Ukraines næststørste by.