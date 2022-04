Ukraine: Mindst 35 dræbt ved raketangreb på togstation

- Ukrainske styrker anvendte den samme type missil den 14. marts mod bymidten i byen Donetsk, hvor 17 mennesker blev dræbt, skriver det russiske nyhedsbureau RIA med henvisning til forsvarsministeriet i Moskva.

Fotos og videooptagelser fra stationen viser dræbte civile ligge blandt rester af bagage.

Den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyj, advarer om, at stadigt ”mere skrækkelige” ødelæggelser bliver opdaget i området omkring hovedstaden.

Kramatorsk har været udsat for en række angreb i denne uge, hvor de russiske styrker har trukket sig fra det nordlige Ukraine for at koncentrere sig om at vinde territorium i den østlige del af landet.

Kramatorsk har dog hidtil undgået store ødelæggelser, som det er sket i andre østlige byer som Kharkiv - Ukraines næststørste by.