Gruppen bestod ifølge politiet af udenlandske skiløbere. De fleste kom fra Frankrig ifølge den lokale avis Norlys.

- Anmelderen oplyste, at tre personer var taget under skredet. De øvrige seks havde arbejdet med at grave de tre, som blev taget af lavinen, ud, siger politiets operationsleder, Karl-Erik Thomassen.

Han sagde kort forinden, at man ikke endnu kender de omkomnes identitet.

Der har den seneste uge været meldinger om adskillige laviner i det nordlige Norge og andre dele af landet. Her har folks liv været i fare.