Medie: 11 civile er fundet dræbt i forstad til Kyiv

Ukraine og Vesten har beskyldt Rusland for at stå bag drabene og betegnet det som krigsforbrydelser.

Rusland har afvist beskyldningerne.

Tirsdag sagde lederen af lokaladministrationen i Hostomel, at det ikke havde været muligt at redegøre for omkring 400 borgeres skæbner samt, at myndighederne ville begynde at gennemgå kældre i byen.