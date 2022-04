Det østlige Ukraine melder om intense russiske bombardementer

De ukrainske jernbaner oplyser til Reuters, at et antal mennesker er enten såret eller dræbt efter et angreb mod en banegård i det østlig Ukraine.

Guvernøren i regionen Donetsk, Pavlo Kyrylenko, oplyser på Facebook, at fire personer blev dræbt og fire såret, da granater slog ned nær et nødhjælpscenter.

- I morges skød fjenden kynisk mod civile i Vuhledar, som var kommet for at modtage nødhjælp, skriver han.

Guvernøren i regionen Kharkiv, Oleh Synegubov, oplyser, at det ikke længere er muligt at fragte nødhjælp til byen Izyum. For russerne kontrollere hele byen.