Brite ansat på ambassade sigtes for at spionere for Rusland

Den anklagede blev anholdt i august sidste år af tysk politi.

Han er sigtet i henhold til en lovgivning, der kendes som Official Secrets Act.

Han boede i byen Potsdam uden for Berlin, og han arbejdede som sikkerhedsvagt på den britiske ambassade. Her skal han have samlet informationer med henblik på at give dem videre til en fremmed stat, hedder det.

Nick Price fra den britiske anklagemyndighed siger, at der er rejst ni sigtelser mod Ballantyne Smith.

- Han er anklaget for syv forhold om indsamling af informationer med henblik på at sende dem videre til de russiske myndigheder, et forsøg på kommunikation, og et (forhold) om at give oplysninger til en person, som han troede var en del af de russiske myndigheder, siger Price.