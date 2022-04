Scholz: Ukraine få Strela-missiler fra DDR-tiden

- Der er tale om gamle opfindelser, siger forbundskansleren om det historiske tyske kursskifte, hvor forbundsrepublikken er begyndt at levere våben til konfliktzoner.

Den ukrainske udenrigsminister, Dmytro Kuleba, siger onsdag, at Vesten må indføre maksimale sanktioner mod Rusland og give Ukraine alle de våben, som det har behov for, hvis det skal forhindres, at krigen spredes til andre lande.