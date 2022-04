Mand død efter at han kørte ind i russisk ambassade i Bukarest

Næsten 624.860 ukrainere er flygtet til Rumænien, siden russerne invaderede deres land den 24. februar. Omkring 80.000 er stadig i Rumænien.

I Irland skriver The Irish Mirror, at den russiske ambassade i Irland ikke kan få leveret diesel og er ved at løbe tør. Det indebærer, at ambassadebygningen inden for få dage vil være uden varmt vand og uden opvarmning. Dette skulle også gælde boliger for dele af ambassadens stab.

For en måned siden blev en mand anholdt i Dublin, efter at han havde kørt en lastbil ind i den russiske ambassades port. Ifølge Irish Times skulle flere demonstranter desuden have heppet på lastbilchaufføren.

Ifølge AFP har en romersk katolsk præst smidt maling på ambassaden som protest imod invasionen. Det skete under et interview på irsk radio.