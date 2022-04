Mariupol-leder har ingen ord: Værre end humanitær katastrofe

- De prøver at overbevise dem om, at de er blevet forladt, og at regeringen ikke gør noget for at redde dem, for at sende hjælp eller for at evakuere dem, lyder det fra Mariupol-borgmester Boitjenko.

Ifølge borgmesteren er 90 procent af Mariupol blevet ødelagt.

I løbet af krigen har der blandt andet været meldinger om, at Rusland med luftangreb har ramt et børnehospital, et stort teater og en kunstskole.