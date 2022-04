Nato: Nu går krigen i Ukraine ind i ny fase

Stoltenberg fremhæver dog, at det er offentligt kendt, at Nato-lande leverer Javelin-missiler til Ukraine. De er blevet brugt af Ukraines militær til at ødelægge mange russiske kampvogne.

- Dialogen mellem Ukraine og de forskellige Nato-lande om Ukraines behov er vigtig. Ukraine vil på mødet onsdag og torsdag kunne bede om de våbensystemer, som de har brug for, siger Jens Stoltenberg.

Han understreger dog igen, at Nato ikke ønsker at involverer sig direkte i konflikten ved eksempelvis at indføre en flyveforbudszone eller sende soldater til Ukraine. Det skyldes ifølge Stoltenberg, at man vil undgå, at situationen eskalerer til en krig mellem Rusland og Nato.