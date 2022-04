Frankrig er klar til at tage kul og olie med i sanktioner

Udmeldingen kommer på et pressemøde efter finansministrenes møde i Luxembourg tirsdag.

- Frankrig er villig til at inddrage kul og olie i nye EU-sanktioner. Men det vigtigste er, at vi tager beslutningen samlet. Det vil vi gøre på baggrund af et udspil fra EU-Kommissionen, siger Bruno Le Maire.

Han lægger dermed op til, at det er op til EU-Kommissionen at udfærdige et udkast til den femte sanktionspakke. Derefter skal EU-landene godkende den.

Ifølge Bruno Le Maire var der dog på tirsdagens møde enighed mellem de 27 EU-landes finansministre om, at sanktionerne skal trappes op.