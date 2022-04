EU-top vil besøge præsident Zelenskyj i Kyiv

I Ukraine skal Ursula von der Leyen og Josep Borrell efter planen mødes med Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj.

Besøget kommer forud for, at der lørdag i Polens hovedstad, Warszawa, holdes et møde kaldet Stand Up For Ukraine. Her vil der blive samlet ind til fordel for de millioner af mennesker, der har måtte flygte som følge af krigen.

At Ursula von der Leyen selv rejser til den ukrainske hovedstad kan også ses som yderligere støtte til Ukraine efter beskyldningerne om russiske krigsforbrydelser mod civile i den ukrainske by Butja.