Kyvis borgmester advarer mod hjemrejse: Der ligger miner

Guvernøren i Tjernihiv-regionen meldte dog ligeledes om efterladte miner.

- Der er rigtig mange miner. Landsbyerne er fyldt med dem, sagde guvernøren, Viatjeslav Tjaus, på ukrainsk national-tv.

Rusland har ikke kommenteret meldingerne om efterladte miner.

Hovedstaden Kyiv har på intet tidspunkt været på russiske hænder. Det har andre områder i udkanten af hovedstaden dog.

At de russiske styrker har trukket sig fra Kyiv-regionen betyder ikke nødvendigvis, at krigen kører på lavere blus. Det betyder blot, at de russiske styrker har valgt at prioritere deres indsats anderledes.

Rusland har således intensiveret sit fokus i det østlige Ukraine.