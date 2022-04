Tyskland sender 40 uønskede russiske diplomater hjem

- Det vil vi ikke tolerere længere. Det har vi meddelt til den russiske ambassadør her til eftermiddag, siger udenrigsministeren.

De 40 udviste diplomater menes alle at være medlemmer af russiske efterretningstjenester. De har nu fået fem dage til at forlade Tyskland.

Betegnelsen diplomat bruges typisk om personer, der er udsendt som officiel repræsentant for deres land og er tilknyttet en ambassade eller organisation.

Ifølge Wienerkonventionen, der blandt andet beskriver landes diplomatiske relationer, kan et modtagerland til enhver tid erklære en diplomat for persona non grata og altså uønsket i landet.