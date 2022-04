Sårede køres fra frontlinjen for at lette pres på hospitaler

- Drengen blev flyttet, fordi man vurderede det var nødvendigt, at han kom til et større hospital i Lviv, hvis han skulle have en chance for at komme til at gå igen, siger Stine Bloch Jensen.

Hun oplyser, at der igen tirsdag vil høre et tog til et hospital nær den ukrainske frontlinje, som skal flytte sårede patienter til hospitaler i Vestukraine.

Ikke alle patienter er i en tilstand, hvor det er muligt at flytte dem til større hospitaler i Vestukraine.

- Det er indtil videre kun muligt at flytte stabile patienter. Togrejsen tager op til 24 timer, og det er ikke alle, der kan overleve det, siger Stine Bloch Jensen.

På togturen modtager de sårede patienter basal medicinsk behandling. Det kan for eksempel være drop eller smertestillende fra lægefaglige patienter om bord på toget.