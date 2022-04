Vucic får en periode mere som serbisk præsident

Han har ingen planer om at afvige fra at balancere mellem forsøget på at blive EU-medlem og at have tætte bånd med Rusland og Kina, skriver Reuters.

- Vi vil bevare politik, som er vigtig for europæerne, russerne og amerikanerne. Og det er militær neutralitet, siger han.

Zdravko Ponos har anklaget sin konkurrent for at bruge krigen i Ukraine i sin egen kampagne for at udnytte folks frygt.

Der bor omkring 8,6 millioner mennesker i Serbien ifølge Worldometer.