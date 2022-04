Zelenskyj: Russiske styrker er ved at udføre folkedrab

Ifølge borgmesteren Butja, Anatoly Fedoruk, er yderligere 280 lig blevet fundet i en massegrav i Butja. Butja ligger ikke langt fra Kyiv.

Rusland har søndag afvist at stå bag drab på nogen civile i Butja.

Det forlyder desuden fra Moskva, at billeder og videoer af døde lig på gaden skal være ”endnu en produktion af Ukraines regime til de vestlige medier”.

Zelenskyj siger i interviewet med CBS, at han er klar til at lægge sin personlige vrede og afsky til side for at kunne udføre forhandlinger.

- Det er svært at sige, hvordan man kan have nogen form for forhandlinger med Rusland, efter alt hvad der er sket.

- Men det er på et personligt plan. Som præsident bliver jeg nødt til at gøre det, siger han.