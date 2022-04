Rusland anklages for krigsforbrydelser, mens udkast til fred luftes

Ukraine anklager søndag Rusland for at have begået krigsforbrydelser i byen Butja nord for Kyiv.

Her er der fundet massegrave, og civile hævdes at være henrettet i gaderne.

De russiske styrker trak sig ud af byen fredag.

Anklagen kommer samtidig med, at der meldinger om, at ”kritisk infrastruktur” er ramt i Ukraine. Rusland skal have ødelagt et olieraffinaderi i Poltava i det centrale Ukraine.