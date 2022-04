Rusland har bombet oliedepot i Odesa og ramt olieraffinaderi

Olieanlæggene har ifølge russerne været brugt til at forsyne de ukrainske styrker ved byen Mykolaiv øst for Odesa.

- Røgen er synlig i nogle områder af byen. Alle relevante systemer og strukturer fungerer. Der er ikke meldinger om ofre, skriver en officer fra Ukraines sydkommando på mediet Telegram.

Millionbyen Odesa ligger i den vestlige ende af Ukraines sortehavskyst. Den rummer en base for den ukrainske flåde.

Ukraine mistænker Rusland for at ville gøre forsøg på at sikre sig en korridor langs kysten ved Sortehavet, så de russiske styrker får forbindelse med en lille udbryderprovins i Moldova, Transdnjestr. Her er der stationeret en russisk militærstyrke. I den lille provins tales der russisk.