Lørdag var den ukrainske forhandler David Arakhamia ude at sige, at fredsforhandlingerne mellem Rusland og Ukraine går godt.

Ja faktisk så godt, at det er tid til, at de to landes præsidenter Vladimir Putin og Volodymyr Zelenskyj bør mødes personligt for at forhandle.

Men hvis man spørger militæranalytiker hos Forsvarsakademiet, Peter Viggo Jakobsen, så er hverken Putin eller Zelenskyj i gang med at pakke kufferten for at forhandle om fred i Istanbul.