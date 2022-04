Rusland har skruet ned for intensiteten af luftangreb

- Ruslands manglende evne til at finde og ødelægge luftbeskyttelsessystemer har stukket en stor kæp i hjulet på Ruslands forsøg på at vinde kontrollen med luftrummet. Det har til gengæld svækket landets evne til at støtte soldaterne på landjorden i at vinde fremskridt.

Ministeriet skriver, at den dalende russiske aktivitet i det nordlige Ukraine og omkring hovedstaden, Kyiv, sandsynligvis er et resultat af, at Rusland i højere grad vil fokusere på kampene i det østlige Ukraine og Donbas-området.