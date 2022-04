Ukraine: Fredsaftale er fremskreden nok til præsidentmøde

Den ukrainske forhandler David Arakhamia hævder lørdag, at arbejdet med en fredsaftale mellem Ukraine og Rusland er relativt fremskredent.

Faktisk siger han til nyhedsbureauet Interfax Ukraine, at man er nået så langt, at et præsidentmøde mellem Zelenskyj og Putin kan være på vej.

- Russisk side har bekræftet, at den deler holdningen om, at udkastet er tilstrækkeligt udarbejdet til, at der kan afholdes direkte samtaler mellem de to landes ledere, siger David Arakhamia til Interfax Ukraine.