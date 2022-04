Pave Frans overvejer at acceptere invitation og besøge Kyiv

Han blev i et brev den 8. marts opfordret af Kyivs borgmester, Vitali Klitschko, til at besøge hovedstaden i det krigsramte land.

- Vi beder dig om - som spirituel leder - at udvise barmhjertighed, at stå sammen med det ukrainske folk og at tilslutte dig opfordringerne til at opnå fred, skrev Klitschko i brevet sidste måned.

Han tilføjede, at pavens tilstedeværelse i Kyiv er ”vigtig i forhold til at redde liv og bane vejen for fred i vores by, land og alle andre steder”.

23. marts talte den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyj, til det italienske parlament og inviterede også her paven til Ukraine.