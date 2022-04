Ukraine: Russere forlader Kyiv for at styrke øst- og sydflanke

- Med den hastige tilbagetrækning af russere fra Kyiv- og Tjernihiv-regionen står det helt klart, at russerne prioriterer en anden taktik. Nemlig at falde tilbage mod øst og syd, skriver han på sociale medier.

I det sydlige Ukraine har der i ugevis været hårde kampe om havnebyen Mariupol, som har været belejret af russiske styrker.

Flere tusinde mennesker anses for at være blevet dræbt under de intense russiske bombardementer.