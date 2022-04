Seks partier står sammen mod Orbán i Ungarns valg søndag

Når ungarerne søndag går til stemmeurnerne bliver det på sin vis med to muligheder: Viktor Orbán, den nuværende premierminister, eller en af de andre.

Et vidt spænd af ungarske politiske partier er nemlig gået sammen for at sørge for, at Viktor Orbán mister embedet efter valget.

De seks partier, der har udfordret ham direkte, spænder over alt fra det socialdemokratiske DK til det grønne parti og højreorienterede Jobbik.