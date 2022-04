3.000 ukrainere evakueres fra russisk belejret by i øst

En journalist fra AFP så sent fredag aften omtrent 30 evakueringsbusser køre ind i Zaporizzja, der ligger vest for Mariupol ved Dnepr-floden.

Visse af dem transporterede evakuerede fra Mariupol, mens andre transporterede folk, der selv var flygtet fra den belejrede by, men var blevet samlet op på et senere tidspunkt.

Det står dog ikke umiddelbart klart, om det præcis er disse evakuerede mennesker, som Zelenskyj refererer til i sin tale.

Det var tidligt torsdag morgen den 24. februar, at den russiske præsident, Vladimir Putin, beordrede sine styrker ind i Ukraine for at invadere landet.