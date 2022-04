Ukraine afviser at stå bag angreb inde i Rusland

En guvernør fortalte fredag, at et oliedepot i den russiske by Belgorod stod i brand efter et ukrainsk angreb udført af to helikoptere. Byen ligger omkring 40 kilometer fra grænsen til Rusland.

- Af en eller anden grund siger de, at vi gjorde det, men i henhold til vores oplysninger er dette ikke i overensstemmelse med virkeligheden, siger Danilov.

- Ukraine er for øjeblikket i gang med en defensiv operation mod russisk aggression på Ukraines territorium, og det betyder ikke, at Ukraine er ansvarlig for hver katastrofe på russisk territorium, siger han.