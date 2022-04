Omstridt fransk filmstjerne kritiserer Putins angreb på Ukraine

Et medlem af det russiske parlament, Sultan Khamzajev, siger, at skuespilleren bør fratages sit russiske statsborgerskab, og at hans personlige ejendomme bør overdrages til forældreløse børn.

I en erklæring til det franske nyhedsbureau AFP torsdag skrev Depardieu, at ”den russiske befolkning er ikke skyld i deres lederes, deriblandt Vladimir Putins, sindssyge, uacceptable udskejelser”.

Depardieu har medvirket i mere end 180 film.

Da Depardieu i 2013 flyttede fra sit hjemland i protest mod den daværende franske regerings planer om at indføre en ny skat for de mest velhavende, valgte han at slå sig ned i Rusland, hvor Putin inviterede ham til middag. Det takkede Depardieu ja til. Han har siden fået kritik i forskellige sammenhænge for at have rost Putin offentligt.