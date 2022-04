Guvernører: Russere rømmer områder nord for Kyiv

Russiske styrker er trukket væk fra eller i færd med at forlade områder nord for Kyiv og Tjernihiv nordøst for den ukrainske hovedstad.

Det meddeler lokale guvernører fredag formiddag.

Det er områder i den nordlige del af Kyiv, der er ved at blive rømmet. Længere nordpå har russiske soldater sat kurs mod Belarus (Hviderusland, red.).