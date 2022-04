Gazprom leverer fortsat gas til EU trods trussel fra Putin

EU er fortsat stærkt afhængig af den russiske naturgas. Den russiske gas er fra europæisk side ikke omfattet af de hårde sanktioner, der er rettet mod Rusland for at gå i krig i Ukraine.

Putin vil have de europæiske lande til at oprette særlige rubelkonti til betaling for gas, så han vil være i stand til at stabilisere den hårdt ramte russiske valuta.

Det skal ske gennem Gazprombank, der ikke er ramt af sanktioner. Banken er fortsat en del af det internationale Swift-betalingssystem.

Det vides ikke, om nogle vestlige lande allerede har oprettet en rubelkonto i Gazprombank. Men de to store EU-lande Tyskland og Frankrig har svaret, at det ikke kan komme på tale.

De henholder sig til indgåede kontrakter med Gazprom om, at gassen skal betales med euro.