Tyskland overvejer at beslaglægge russiske energiselskaber

Det bekræfter flere kilder i regeringen over for avisen.

Ifølge Handelsblatt er de to selskaber systemisk vigtige.

Ingen af de to selskaber kan erstattes på det tyske energimarked.

Gazprom Germania har store anlæg, hvor den importerede gas fra Rusland bliver lagret. Rosneft Deutschland er en nøglespiller for det tyske benzin- og dieselmarked. Det skriver avisen.

De to russiske selskaber er fare for at gå ”teknisk konkurs”. Det skyldes, at banker og samarbejdspartnere i Tyskland er i gang med at distancere sig fra selskaber med russiske ejere.