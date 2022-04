Rusland flytter op mod 2000 soldater fra Georgien til Ukraine

Det russiske lederskab formulerede trækket som en slags goodwill, mens russiske styrker ville arbejde på at ”frigøre” Donbas-regionen.

Ukraine og dets allierede har dog sagt, at trækket nærmere var en mulighed for de russiske styrker for at samle sig og omgruppere efter at have haft svært ved at vinde territorie og fremskridt i områder omkring Kyiv.

Sent torsdag aften sagde Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, at Ukraine ”stadig må træde en lang og vanskelig vej for at få alt det, vi gerne vil have”.

Fredsforhandlingerne mellem de to lande står til at fortsætte fredag. Det er mere end måned siden, at Ruslands præsident, Vladimir Putin, sendte sine styrker ind i Ukraine.