Ukraine: Alle russiske styrker har forladt Tjernobyl

De fleste soldater havde allerede forladt stedet, og få var tilbage. Det har Energoatom tidligere meddelt.

Russiske myndigheder har ikke kommenteret udmeldingen.

Tjernobyl er ikke det eneste sted, som de russiske styrker har trukket sig fra ifølge selskabet. Det samme gør sig angiveligt gældende for den nær beliggende ny Slavutytj. Byen huser personale fra atomkraftværket.

Meldingen kommer, dagen efter at det amerikanske forsvarsministerium, Pentagon, oplyste, at russiske styrker angiveligt var begyndt at trække sig tilbage fra Tjernobyl.