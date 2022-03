Putin kræver gas betalt i rubler - ellers lukkes hanerne

Han kalder det russiske skridt et forsøg på ”afpresning” og tilføjer, at Tyskland er forberedt på alle scenarier, herunder et stop for russiske gasleverancer til Europa.

Frankrigs finansminister, Bruno Le Maire, afviser ligeledes Ruslands krav om betaling i rubler, siger han ifølge Reuters.

I alt leverer Rusland omkring en tredjedel af den gas, som Europa bruger.

Det danske energiselskab Ørsted er et af de selskaber, der har en kontrakt med det russiske selskab Gazprom om at købe gas. Ørsteds kontrakt løber frem til 2030.

I dag betaler Ørsted ikke i rubler, skriver Berlingske, der tilføjer, at Ørsted onsdag eftermiddag endnu ikke havde hørt noget fra Gazprom om, hvordan man teknisk skal gennemføre kravet om betaling i rubler.