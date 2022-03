Nato-chef: Russiske styrker er ikke på tilbagetog

Stoltenberg påpeger, at titusindvis af ukrainske soldater de seneste år er blevet trænet og udstyret af Nato. Han pointerer, at det er vigtigt, at Nato fortsætter med at forsyne Ukraine med våben.

– Nato eller Nato-allierede må fortsat forsyne Ukraine med våben, så længe det er nødvendigt. De udkæmper en krig for frihed, demokrati og fælles værdier, fastslår Stoltenberg.