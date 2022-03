Efterretninger: Russiske soldater saboterer eget udstyr

Meldinger fra USA tyder også på, at Putin ikke har fået hele sandheden om de russiske soldaters egentlige styrke.

Tre højtstående embedsmænd med kendskab til landets efterretninger fra Ukraine fortæller nyhedsbureauet Reuters, at den russiske præsident bliver misinformeret om, hvordan krigen i Ukraine egentlig forløber, fordi folkene omkring Putin er bange for at fortælle ham sandheden.

De siger desuden, at nogle russiske militærenheders succesrate med missilaffyringer er helt nede på 40 procent.

Vladimir Putin har forsøgt at retfærdiggøre invasionen i Ukraine med, at det er en nazistisk ”militærjunta”, der sidder på magten, som det ukrainske folk skal befris fra.