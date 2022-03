To er dræbt i muligt planlagt skyderi på en McDonald's i Holland

To personer i den hollandske by Zwolle er onsdag blevet dræbt af en bevæbnet mand på en McDonald’s-restaurant.

Det oplyser hollandsk politi på Twitter.

Øjenvidner siger til et lokalt medie - RTL Oost - at nedskydningen af de to personer virkede planlagt.

- Manden bestilte først et måltid og sad ved et bord over for de to ofre før skyderiet. Der udbrød total panik blandt kunderne, som alle forsøgte at flygte ud, bliver vidner citeret for.