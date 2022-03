FN-chef: Ruslands angreb i byer kan være krigsforbrydelser

Brugen af klyngebomber er i strid med international ret. Det skyldes, at dette våben rammer bredt og vilkårligt, og at der derfor er stor risiko for at ramme civile, hvis det bruges i tætbefolkede områder.

Rusland har tidligere afvist, at civile er blevet ramt i det, den russiske regering betegner som en ”specialoperation”, der skal ”afnazificere” Ukraine.