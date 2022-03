Rusland nedtoner melding om fremskridt ved forhandlinger

- Vi kan ikke sige, at der var noget meget lovende eller noget gennembrud ved forhandlingerne, understreger Peskov. Men han tilføjer, at den russiske ledelse finder det positivt, at Ukraine er begyndt at skitsere sine krav på skrift.

- Vi undgår omhyggeligt at fremsætte erklæringer om de sager, der bliver diskuteret ved forhandlingerne, fordi vi mener, forhandlingerne bør finde sted i stilhed.

Der var tirsdag anderledes positive udmeldinger fra både den russiske og ukrainske side.

Drøftelserne har været ”konstruktive og meningsfulde”, sagde Ruslands chefforhandler, Vladimir Medinskij, i Istanbul, hvor det vakte opsigt, at russerne lovede at reducere militær aktivitet ved Kyiv ”radikalt”.