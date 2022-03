Rumænien uddeler jodtabletter for at være forberedt på det værste

Sundhedsministeren siger, at man ikke anser en atomhændelse som sandsynlig, men som ”mulig”.

- Vi kan ikke fuldstændig udelukke det. Vi skal være forberedte på sådan en situation.

Flere europæiske lande har oplevet, at jodtabletter er revet ned fra hylderne.

Internationale sundhedsmyndigheder siger, at de kun skal tages på præcise tidspunkter lige før eller efter en atomhændelse, som har fundet sted inden for en radius af 20 kilometer.

De anbefales særligt til gravide, babyer, børn og unge personer.

I danske medier er det tidligere på måneden blevet beskrevet, at mange danskere er blevet nervøse over invasionen i Ukraine og derfor har købt jodtabletter for at beskytte sig mod radioaktiv stråling.