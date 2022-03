Spansk ekskonge anker afgørelse om immunitet i chikane-sag

Hun har i sit søgsmål anklaget Juan Carlos for at have chikaneret hende efter, at deres forhold sluttede - blandt andet gennem indbrud og overvågning, skriver nyhedsbureauet AFP.

Den tidligere konge nægter sig skyldig i anklagen.

Højesteretsdommer Nicklin nægtede at give tilladelse til, at Juan Carlos kunne appellere afgørelsen. Men ekskongens advokater har mulighed for at spørge en dommer ved en appeldomstol, om man alligevel kan få tilladelse ifølge dpa.

Ifølge dommeren har Juan Carlos ikke ret til immunitet under en britisk lov fra 1978, som hans advokater argumenterer for.

Det er, fordi han ikke længere har en officiel rolle i det spanske kongehus men kun en ceremoniel. Højesteretsdommeren mener heller ikke, at man kan argumentere for, at han er en del af den nuværende konges husholdning.