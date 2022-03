Putin vil have ukrainere i Mariupol til at lægge våbnene

- Ruslands præsident gav detaljeret information om de tiltag, der er taget af russisk militær for at sørge for nødhjælp og sikker evakuering af civile, herunder fra Mariupol.

- Det blev understreget, at for at løse den svære humanitære situation i byen skal ukrainske nationalister stoppe med at kæmpe imod og lægge våbnene, hedder det i en erklæring fra kontoret.

De to præsidenter har talt i telefon, efter at Rusland og Ukraine tirsdag har forhandlet om løsninger på krigen i Tyrkiet.

Borgmesteren i Mariupol, Vadym Bojtsjenko, i det sydlige Ukraine anslog mandag, at omkring 160.000 mennesker er tilbage i den belejrede havneby.