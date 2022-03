EU er dårligt forberedt på stadig flere cyberangreb

Samtidig har den øgede brug af hjemmearbejde i forbindelse med corona åbnet nye indgange for cyberangreb, fremgår det af rapporten. Den konkluderer, at EU’s institutioner, organer og agenturer samlet set ikke er godt nok beskyttet mod cybertrusler.

Ifølge rapporten mangler der en ensartet tilgang til cybersikkerhed på tværs af institutionerne. Og nogle af EU-organerne har ikke ”væsentlige kontroller” på plads. Der også stor forskel på, hvor meget EU-organerne hver især bruger af penge på cybersikkerhed.

Den store spredning udgør ifølge rapporten i sig selv et problem. For selv om et mindre EU-organ måske ikke synes særligt oplagt for angreb, så er EU-organerne tæt forbundet og kan dermed udsætte hinanden for fare.

Det er i første omgang op til EU-Kommissionen at rette op på problemerne. EU-Kommissionen har forpligtet sig på at komme med en forordning om fælles cybersikkerhedsregler for alle EU’s organer, fremgår det af rapporten.

Samtidig vil EU-Kommissionen styrke it-beredskabsheden CERT-EU, der medvirker til at bekæmpe truslen fra cyberangreb.