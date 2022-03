Fire EU-lande udviser tilsammen 43 russiske diplomater

Holland og Belgien har tirsdag udvist stribevis af russiske diplomater.

Årsagen i begge tilfælde er, at diplomaterne er mistænkt for at udføre spionage.

Også Tjekkiet og Irland har udvist russiske diplomater. I alt har de fire lande tirsdag tilsammen udvist 43 russiske diplomater.

Holland har udvist 17 russere. Ifølge den hollandske regering er de agenter i efterretningstjenester og ikke diplomater, som de har hævdet.