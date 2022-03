Forskere ser ingen snarlig fred trods gode forhandlinger

Det mener Steen Kjærgaard, der er major og militæranalytiker ved Forsvarsakademiet.

- Vi er nu i en situation, hvor russerne ikke kan få hele deres vilje med militær magt, og så forsøger man at gå forhandlingens vej.

- Jeg tror, vi skal passe på med at lægge for meget jubeloptimisme i det. Jeg tror, det er en meget benhård realistisk kalkule af, hvad kan vi opnå nu med den situation, vi har her fem uger efter kampstart, siger majoren.

At der nu åbnes for, at landenes præsidenter kan forhandle direkte med hinanden, anser Steen Kjærgaard for at være et udmatningstegn.